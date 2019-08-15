Okullarda tatil sistemi değişiyor: 2019-2020 Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilinin çok uzun sürmesi nedeniyle birçok öğrenci okulların bir an önce açılmasını istiyor. Okullar her yıl Eylül ayının ikinci haftasında yeni eğitim ve öğretim hayatına başlıyor. Peki 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında okullar hangi gün açılıyor? İşte merak edilen tarihler…

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TATİL SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

“Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıkça daha önce açıklanan yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenecek.