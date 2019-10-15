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Okullarda tatil sistemi değişti! İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin uzun tatiller yüzünden öğrendiklerini unutmaları nedeniyle daha verimli bir tatil sistemine geçti. Bu yıl ilk kez uygulanacak sistem ile ilgili kafalarda birçok soru işareti var. Öğrenciler artık yılda iki kez yerine dört kez tatil yapacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? İşte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tatil tarihleri...

18:11 -
Haberler Eğitim
Okullarda tatil sistemi değişti! İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene yeni bir tatil sistemine geçileceğini açıkladı. Artık öğrenciler daha kısa ve sık tatil yapacak. Bakan Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sosyal medya hesabından duyurdu: “Açılış: 9 Eylül, İlk Ara Tatil: 18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış: 19 Haziran.”

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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