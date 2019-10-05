Okuyamaz-yazamaz mezunlar

Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)'nde, A.B'ye 6 yaşında ilk test ilkokul 1'nci sınıfta yapıldı. Okuma-yazm,matematik biliyordu. Wısc-R Zeka Ölçeği'yle son test, bu yıl yapıldı. Parçaları birleştirme, genel bilgi, aritmetrik gibi alanlarda IQ'su 140 çıktı. ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clınton'la aynı seviyedeydi. ABD eski Başkanları John Kennedy'den 23, George Washıngton'dan 22 puan yüksek çıktı. Kızının, dahi derecesinde zeki çıkmasına okulun çok üzüldüğünü savunan baba B.B, “Birinci sınıfta iken, 25 kişilik sınıfta 2 kişi okuyabiliyordu. Öğretmen, ‘Okuma-yazma öğretemiyor' diye 4. sınıflara gönderildi. Kızımı da, ‘Öğrenme problemli çıksın, kurtulalım' diye RAM'a gönderdiler. Üstün zekalı çıkınca, çok üzüldüler. ‘Bir de şimdi bunun zekasıyla mı uğraşacağız!' dediler. Okur-yazar gittiği okulda, 4. sınıft ama okuyamıyor, yazamıyor ama ortaokula gidecek. Toplama-çıkarma yapıyordu, yapamıyor. Okulda, bir köşeye itiliyor. Zekası köreltiliyor. Kızımın, geleceğinden çok korkuyorum ” diyerek, yardım istedi