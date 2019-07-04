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ÖSYM açıkladı! 2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiyenin en önemli sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi öğrenciler büyük bir heyecan içerisinde YKS sonuçlarının yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM, YKS sınav sonuçları için tarih belirledi.

21:52 -
Haberler Eğitim
ÖSYM açıkladı! 2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son yıllarda çok önemli sınavların sonuçlarını saat 00.01’de açıklıyor. Binlerce öğrencinin kaderini belirleyen üniversite sınav sonuçları da gece açıklanmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları bu sene 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

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