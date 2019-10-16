ÖSYM Başkanı Aygün’den ‘Barış Pınarı’ paylaşımı

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından ‘OperationPeaceSpring' hashtagi ile paylaştığı mesajlarla harekata destek verdi. Aygün, destek mesajlarını Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yurt dışı kaynaklı olumsuz algı çalışması ve kara propagandaya karşı İngilizce olarak yazdı.

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Aygün, Twitter'daki paylaşımlarında harekatın amacının Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

ÖSYM Başkanı ayrıca, yalan haberlere ve kara propagandaya da itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti. DHA