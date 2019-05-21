ÖSYM DGS geç başvuru ekranı! DGS başvuru işlemleri nasıl yapılır?

DGS sınavına başvuru yapmak isteyen ancak önceki başvuru sürecini kaçıranlar için ÖSYM diğer sınavlarda olduğu gibi DGS’de de geç başvuruları kabul ediyor. Adaylar sınav ücretini ilgili bankalardan ödeyerek ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden başvuruda bulunabiliyorlar. İşte ÖSYM DGS başvuru ekranı…

ÖSYM DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DGS NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2019 tarihinde saat 10.15’te düzenlenecek. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2019-DGS sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.