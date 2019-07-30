ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS tercihi yaparken ilk adım DGS tercih kılavuzunu detaylıca incelemek oluyor. Önlisans programlarından lisans programlarına geçecek adaylar DGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda istedikleri bölüm ve üniversiteyi seçecek. Peki 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS’de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.