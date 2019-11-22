ÖSYM giriş ekranı: ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ve YKS ne zaman?

Milyonlarca vatandaş ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılıyor. ÖSYM tüm sınavların tarihlerini yayımladığı sınav takvimi ile duyuruyor. Peki 2020 yılında KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?
YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
DGS SINAV TARİHİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRM?
ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.
– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.
– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.
– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.