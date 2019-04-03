Öğrencilerin banka şubelerine gitmeden ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebileceği ÖSYM kartlı ödeme sistemi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… ÖSYM kartlı ödeme sistemi nedir? İşte cevabı…

ÖSYM KARTLI ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

ÖSYM kartlı ödeme sistemi nedir, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, adayların sınav ücretlerini ödemelerinde kolaylık sağlamak üzere hayata geçirilen sistemin adıdır. Sınava başvuracak adaylar sınav ücretlerini kredi kartları ile ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan “ÖDEMELER” alanından banka şubelerine gitmeden ödeyebilmektedir.

ÖSYM’nin internet sayfasında “Adayların Sınav Ücretlerini Kredi Kartı ile Ödemeleri” başlığı altındaki açıklaması şu şekildedir;

ÖSYM tarafından, adayların sınav ücretlerini ödemelerinde kolaylık sağlamak üzere yeni bir uygulama hayata geçirilecektir. Sınava başvuracak adaylar sınav ücretlerini kredi kartları ile ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan “ÖDEMELER” alanından banka şubelerine gitmeden ödeyebileceklerdir.

Ödeme sistemi tüm güvenlik önlemleri alınarak uygulamaya konulmuştur. Adaylar bu sistem üzerinde güvenli bir şekilde sınav ücretlerini ödeyebilirler. İlgili sınav kılavuzunda belirtildiği gibi, adaylar sınav ücretini ödedikten sonra başvuru işlemlerini bir başvuru merkezi aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapmalıdırlar.