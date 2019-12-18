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ÖSYM KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

ÖSYM yaptığı duyuru ile 2019/8 tercih kılavuzunu yayımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere personel alacak. İşte evre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tercih kılavuzu...

11:05 -
Haberler Eğitim
ÖSYM KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden tercih kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 25 Aralık saat 23.59’a kadar yapabilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU

GENEL BİLGİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların, bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018-KPSS Lisans'a girmiş ve KPSSP3 puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır

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