ÖSYM ödemeleri hangi bankalara yapılıyor?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 12 Şubat salı günü başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 06 Mart çarşamba günü sona erdi. Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler

sınava başvurmak için gerekli ödemeleri hangi bankalara yapabilir. Merak edilen sorunun cevabını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz.

ÖSYM ÖDEMELERİNİN YAPILABİLECEĞİ BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019'da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.