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ÖSYM sınav takvimi yayılandı: Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2020 tarihi…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. ÖSYM sınav tarihleri belli oldu ve ÖSYM sınavlarına başvurmak isteyenler sınav tarihleriyle birlikte ÖSYM giriş ekranını da araştırıyor. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin merakla araştırdığı 2020 YKS tarihi habeirmizde...

12:02 -
Haberler Eğitim
ÖSYM sınav takvimi yayılandı: Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2020 tarihi…

2020 yılında KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM’nin 2020 yılında yapacağı sınavların tarihleri yayınlanan takvimle duyuruldu. Milyonlarca vatandaş ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılıyor ve tarihleri araştırıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLA

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

ÖSYM giriş ekranı: ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ve YKS ne zaman?ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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