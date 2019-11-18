ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? ÖSYM 2020 sınav takvimi merak konusu…

Sınava girecek birçok aday ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasını bekliyor. ALES, KPSS, DGS, YKS ve YDS gibi sınavların tarihleri de ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için henüz belli değil…

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması tahmin ediliyor ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. ÖSYM sınav takvimi açıklanır açıklanmaz sozcu.com.tr'de olacak.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.

– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.