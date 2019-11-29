ÖSYM sınav takvimi: YKS ve KPSS ne zaman?

ÖSYM sınav tarihleri belli oldu ve ÖSYM sınavlarına başvurmak isteyenler sınav tarihleriyle birlikte ÖSYM giriş ekranını da araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. İşte ayrıntılar…

ÖSYM GİRİŞ EKRANI