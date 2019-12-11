ÖSYM takvimine göre üniversite sınavı tarihi: YKS ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Birçok kişi tarafından hayatlarını planlamak adına büyük önem taşıyan ÖSYM sınavlarının tarihleri açıklandı. Üniversite hayatlarına başlamak için sınava girecek öğrencilerin merakla bekledikleri YKS'nin tarihleri belli oldu. İşte sınav takvimi…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLA

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.