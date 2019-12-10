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ÖSYM tarih verdi! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sınavı 1 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecanla YDS sonuçlarını bekliyor. Peki ÖSYM sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte YDS sonuç tarihi...

10:42 -
Haberler Eğitim
ÖSYM tarih verdi! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 1 Aralık’ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın YDS’nin sonuçları 24 Aralık’ta erişime açılacak. YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bu yılın takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019’da erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

YDS HAKKINDA

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları, Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları, Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen birçok adayın katıldığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) senede 3 kez yapılmaktadır.

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