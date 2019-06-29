ÖSYM’den flaş DGS açıklaması! DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Öğrencilerin sınav heyecanı başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 10.15 ‘te başlayacak ve 120 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.45 ‘de sona erecek.

Öğrencilerin sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve sınav giriş belgesini yanında bulundurması zorunlu. Aşağıda yer alan linkten ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak DGS sınav giriş belgesini edinebilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM’DEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 30 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-DGS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-DGS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

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