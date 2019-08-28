ÖSYM’den son gün uyarısı! DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM’den DGS tecih işlemleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre; 2019-DGS Tablo-2’de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellendi. Tercihinde değişiklik yapmak isteyenlerin güncel tabloyu incelemesi gerekiyor. Peki DGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek? İşte 2019 DGS tercih kılavuzu…

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamakta. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2019-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmekte.