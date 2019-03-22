ÖSYM’den uyarı! YDS sınav giriş yerleri ve belgesi detayları | İşte YDS günü açık olan nüfus müdürlükleri

Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) girmek isteyenler için beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 24 Mart’ta yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS’ye dair detaylar…

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

24 Mart'taki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

TEMEL KURALLAR

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Mart 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM’DEN YKS UYARISI



BAZI NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2019-YDS/1) yapılacağı 24 Mart Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımlandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Mart’ta yapılacak 2019-YDS/1 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Sınava girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için listede bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Söz konusu nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin internet adresinde yer alan 2019-YDS/1 başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak, adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form gibi dökümanlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların, 2019-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafını yanında bulundurması gerekiyor.