YKS sınavı ne zaman? ÖSYM’den YKS başvuru uyarısı! Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, YKS sınavı başvurusu yapacak öğrencilere “son gün” uyarısı yaptı. Uyarının ardından YKS başvuru son gün ne zaman sorusuna yanıt arayan öğrenciler bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre ulaşım kartı ve anahtar ile sınava girilebilecek. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar? YKS ne zaman? Haberimizde YKS başvurularına dair tüm detayları öğrenebilirsiniz.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ

YKS başvuruları 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında. Geç başvuru günü ise 19 Mart. Sonuçlar 18 Temmuz'da duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 5 Mayıs, 22 Ağustos ve 17 Kasım'da tarihlerinde düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Başvuruların 3-15 Mayıs arasında alınacağı sınavların tarihleri ise şöyle: 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) birinci gün 20 Temmuz, ikinci gün 21 Temmuz; 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz'da yapılacak.

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURU EKRANI



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS’nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.