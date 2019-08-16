Özel Güvenlik Görevlilileri görevlerini temsil eden bir kimlik kartı taşırlar. Bu kimlik kartları polikarbon malzemeden, taşıması kolay, üzerinde sahtesinin yapılmasını önleyici çeşitli güvenlik uygulamalarını barındırır. Özel Güvenlik kartı alabilmek için randevu alınarak istenen evraklarla beraber başvuru yapmak gerekiyor. Peki özel güvenlik kartı randevusu nasıl alınır? İşte direkt bağlantı linki ve dikkat etmeniz gerekenler…

ÖZEL GÜVENLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

RANDEVU AL

– Yukarıdaki linkte tıkladığınızda açılan sayfadan işlem türünü seçin ve ‘Özel Güvenlik Kimliği’ seçeneğine tıklayın.

– Bir alt sekmeden yapacağınız işlemi seçin. Kimlik alımı ile ilgili sebebinizi belirtmeniz gerekiyor. Örneğin; ilk kez mi kimlik alıyorsunuz ya da yıpranma nedeniyle kimlik mi değiştirmek istiyorsunuz. Bunu belirtmelisiniz

– Son olarak işlem yapacağınız birimi seçerek randevunuzu alabilirsiniz

BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

* Evrakları başvuru yapacak kişi şahsen teslim edebilir

* Özel güvenlik kimlik kartınız varsa tekrar Özel Güvenlik Kimlik Vergi Harcı ödemenize gerek yoktur.

* Vergi harcı 1 defaya mahsus alınır.

* Evrakları randevu aldığınızda size verilen takip fişindeki sıraya göre tek poşet dosya içinde teslim etmeniz gerekir.