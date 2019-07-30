Özel Güvenlik kimlik kartı alırken hangi belgeler istenir? ÖGG kimlik kartı ücreti ne kadar?

Görev alanı ve çalıştığı kurum açısından çeşitlilik gösterse de tüm Özel Güvenlik Görevlileri valilikten ÖGG kimlik kartı alırlar. Bu kimlikte görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’una göre; “Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.” İşte Özel Güvenlik kimlik kartı alınırken istenen evraklar ve kimlik kartı ücreti…

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Özel Güvenlik kimlik kartı alınırken aşağıdaki evraklar istenir.

– Dilekçe (T.C kimlik no yazılı olacak veya kimlik fotokopisi eklenecek.)

– Diploma Fotokobisi (aslı görülecek)

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet, imzalı ve fotoğraflı olmalı, TC.Kimlik Numarası bulunmalı)

– Özel güvenlik görevlisi ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

– Sağlık Raporu (Aslı) (Silahlı Ö.G.Görevlileri için “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ve * Silahsız Ö.G.Görevlileri için “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli olacaktır)

– 2 (iki) adet arka fon rengi beyaz ve açık renk giysi ile son 6 (alt) ay içerisinde cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf,

– Kimlik kartı ücreti banka dekontu ile birlikte, il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI NE KADAR?

Özel Güvenlik kartının 2019 bedeli 30.00 TL’dir. Ödemeler Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının hesabına yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik isimli internet adresinden ödemenin yapılacağı bankaya ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.