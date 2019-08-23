Özel okul teşvikleri kalktı mı?

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az bir zaman kaldı. Okulların açılmasıyla özel teşvik konusu da yeniden gündem oldu. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak veriliyordu. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyordu. Geçen yıl MEB tarafından yapılan açıklamalara rağmen birçok velide kafa karışıklığı var. Özel okul teşviklerinin devam edip etmediği merak ediliyor. İşte MEB’ten yapılan son açıklama…

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİ KALKTI MI?

MEB tarafından yapılan duyuruda;

“Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.” denildi.