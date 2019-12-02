PISA sonuçları bu gece açıklanıyor! Türkiye kaçıncı sırada yer alacak?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) üç yılda bir yayımladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2019 sonuçları bu gece yarısından sonra açıklanacak.

Türkiye, üç yıl önceki son PISA sonuçlarında en çok düşüşü okuma ve fen bilimlerinde yaşamıştı. 11 sıra birden gerileyerek, 72 ülke arasında fen bilimlerinde 52, matematikte 49, okumada ise 50'inci sırada yer alabilmişti.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SON 5 PISA SONUCU

* 2003 yılında 41 ülke arasında; fende 33, matematikte 35, okuduğunu anlamada 35’inci sırada.

* 2006 yılında 57 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 37’inci sırada.

* 2009 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 41’inci sırada.

* 2012 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 44, okuduğunu anlamada 41’inci sırada.

* 2015 yılında 72 ülke arasında; fende 52, matematikte 49, okuduğunu anlamada 50’inci sırada.

PISA NEDİR? Açılımı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. PISA'da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

2015’TE YAPILAN SON PISA TESTİNDE TÜRKİYE NEREDEYDİ?

* Test, 72 ülkede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı.

* 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini OECD ülkeleri oluşturdu.

* Singapur, matematik, fen ve okuduğunu anlamada en yüksek notları alarak birinci oldu.

* Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu.

* Türk öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında çıktı.

* Türkiye'nin matematik başarı seviyesi Birleşik Arap Emirliği, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösterdi.

* Singapur, Hong Kong (Çin), Kanada ve Finlandiya okumada en iyi performansı gösteren ülkeler oldu.

* İrlanda, Estonya, Güney Kore, Japonya ve Norveç OECD ortalamasının üzerinde kalırken, 41 ülke okuduğunu anlamada OECD ortalamasının altında kaldı. Ne yazık ki Türkiye de bu ülkeler arasındaydı.

* OECD ülkeleri arasında Kanada ve Finlandiya başı çekerken Türkiye ve Meksika ise okuduğunu anlamada en sonda yer aldı.