PMYO başvurusu için son saatler! Polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları için son gün 19 Ağustos! 01 Ocak 1994 ile 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğan lise ve dengi okul mezunlarının gerçekleştirebileceği polislik başvurusu, TYT puanı ile tamamlanacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO için başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınıyor.

POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, YKS puanı, Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması, Başvuru ve Sınav Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri: İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz Otuz Türk Lirası), 05 Ağustos 2019 günü saat 09:00'dan 19 Ağustos 2019 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

UYARI: YALNIZCA HALKBANK ŞUBELERİNDEN, ATM'LERİNDEN VE İNTERNET BANKACILIĞINDAN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILABİLECEKTİR. (DİĞER BANKALARIN ATM'LERİNDEN, ŞUBELERİNDEN VE İNTERNET BANKACILIĞINDAN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)

UYARI: Adaylardan ŞAHSEN başvuru esnasında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 2019 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmaları ve alınan dekontun şahsen başvuru ve evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖN BAŞVURU 5-19 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

EGM'den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.