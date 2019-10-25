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PMYO giriş sınavı sonuçları belli oldu! İşte PMYO sonuç sorgulama sayfası…

PMYO Giriş Sınavı sonuçları e Devlet sayfası üzerinden erişme açıldı. Polis Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenciden biri olmak için 2019 yılı PMYO Giriş Sınavı'na katılmıştı. İşte PMYO giriş sınavı sonuçları...

13:55 -
Haberler Eğitim
PMYO giriş sınavı sonuçları belli oldu! İşte PMYO sonuç sorgulama sayfası…

Polis Akademisi Başkanlığının resmi sayfasından yayımlanan duyuruda PMYO giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. İşte sonuç öğrenme sayfası…

PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

PMYO HAKKINDA

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

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