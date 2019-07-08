PMYO VE POMEM sınav tarihleri belli oldu! PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı PMYO ve POMEM eğitim kurumlarından mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için yapılan eğitim sonu sınavı tarihlerini açıkladı. Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklar.

2019 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PMYO ve POMEM eğitim kurumlarından mezun olmaya hazırlanan öğrencilere uygulanan eğitim sonu sınavı tarihleri açıklandı. Açıkamada; “Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 22 Temmuz 2019 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’da yapılacaktır.” denildi.