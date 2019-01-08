POMEM başvuruları ne zaman? 24. Dönem POMEM başvuruları hangi tarihte başlayacak?

2019 yılında alınacak memur adayları için ne zaman alım yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı 24. Dönem POMEM başvuruları için tarih açıkladı mı? Polis olmak isteyenler POMEM Başvuru detaylarını araştırırken bazı sorulara cevap arıyor. İşte POMEM 24. dönem detayları...

24. Dönem POMEM polis alımlarının tarihi merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı tarihler sorgulanan konular arasında yer alıyor. 24. Dönem 10 bin polis alım ilanını bekleyen adaylar, ilanın yerel seçimlerden önce yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyorlar. Bu konuda resmi bir açıklama olmasada bazı veriler ilanın yayımlanacağı süre hakkında ipuçları veriyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018 yılının Ekim ayında başlayan 23. Dönem POMEM başvurularının mülakat sürecinin başlaması ve başvuru sürecinin açıklanmasının ardından mülakat tarih ve yerlerinin belli olması, sözlü sınavların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tahminlere göre bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 24. dönem POMEM 10 bin polis alım ilanının yayımlanmasına geçilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM’e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS’ye girmiş olmak, ön lisans KPSS’sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS’sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.

POMEM NEDİR?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.