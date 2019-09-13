POMEM giriş sınav sonuçları açıklandı! TIKLA SORGULA

24.Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi “Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.” açıklamasında bulundu.

POMEM GİRİŞ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YEDEK OLABİLİRSİNİZ DİKKAT!

Açıklamada “Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.” denildi.