POMEM sınav sonucu sorgulama ekranı: Beklenen POMEM sıanv sonuçları açıklandı!

Binlerce adayın başvurduğu 24. Dönem POMEM sınav sonuçları resmen açıklandı. POMEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar haberimizi okuyarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İşte detaylar…

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAY

Açıklamaya göre;

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

Gereken belgeler;

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi) Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi

YEDEK OLABİLİRSİNİZ DİKKAT!

Açıklamada “Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.” denildi.