Robotlara vatandaşlık verilirse şaşırmayın!

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nce, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) 2019 Konferansı'nda yurtiçi ve yurtdışından bilim insanları İzmir'de buluşarak beyin fırtınası yaptı. Yapay zeka, veri madenciliği, akıllı elektronik sistemler, derin öğrenme konuları etik boyutuyla ele alındı. Robotların iş yaşamına etkileri masaya yatırılırken, robotlara da vatandaşlık verilmesi gerekliliği konferansa damgasını vurdu. Akıllı sistemler ve yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için 5 yıldan bu yana bir çok farklı bilim disiplinini bir araya getiren ASYU Konferansı, İzmir'de yapıldı.

MAKİNE İNSANLAŞMASA DA…

Makinelerin artık öğrenme aşamasından, ‘derin öğrenme' kısmına evirildiğine dikkat çeken

YTÜ'den Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural, teknolojinin her alanında olduğu gibi yapay zekanın da üretim aşamasında daha zararları önleyecek kanunların bulunması zorunluluğunun altını çizdi.

Makine öğrenmesi, yapay zeka, insan beyni alanında uluslararası bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Vural, “İnsan artık ürettiği teknoloji ile bütünleşmeye başladı. İnsan teknolojiyi geliştirdikçe teknoloji de insanı geliştiriyor. Teknolojiyi arttırmada hak ve sorumluluklarımız neler? Fikri mülkiyet nasıl olmalı? sorularının yanıtlarını vermeden bilim insanı olamayız. Değerler sistemi olmayan bir teknoloji makineyi insanlaştırmaz ama insanı makineleştirir” dedi.

ROBOTLAR HUKUKU YOLDA

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Bengül Kavlak ise konferansta ilginç bir çerçeve açarak, robotlara hukuki kişilik tanınması halinde, ‘robotların vatandaşlığı olabilir mi' sorusunun gündeme gelebileceği üzerinde duran bir sunum yaptı. Kavlak, robotlara vatandaşlık tanınması halinde, robotların işleyişinden doğan sorunlara uygulanacak hukukun da tespitinin farklı bir boyut kazandıracağı üzerinde durdu.

ROBOT VATANDAŞLAR GELİYOR

Dr. Kavlak sözlerini şöylme sürdürdü; “Yapay zekanın kullanımıyla hayat bulan robotlar günlük yaşamın pek çok alanında kullanılıyor. Robotların gelişmişlik düzeyleri ile aynı doğrultuda bağımsız bir şekilde karar verme yeteneğine de sahip olabiliyorlar. Bu dikkate alındığında sorumluluklarının belirlenebilmesi hatta hukuki kişiliklerinin tanımlanarak da vatandaşlıklarının belirlenmesi, yakın bir gelecekte zorunluluk arz edeceği düşünülüyor. Henüz yaygınlık kazanmasa da dünya robotlara vatandaşlık verilip- verilemeyeceğini sorgulanmaya başlandı” diye kaydetti.

İLK VATANDAŞ ROBOT SOPHİA

Hanson Robotics beyin takımı tarafından geliştirilen yapay zeka Sophia'ya 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık hakkı tanındığını hatırlatan Kavlak, ABD'nin önde gelen avukatlık firmalarından birinin dava hazırlık sürecinde IBM tarafından tasarlanan Ross adlı yapay zekayı kullanmaya başladığını kaydetti.

ROBOTLARIN KİŞİLİĞİ TANIMLANACAK

Robotlara, ‘elektronik kişilik' statüsü tanınabileceğinin dünyada konuşulduğunu anlatan Kavlak, şirketlerin hukuki statü olarak tüzel kişilik modeline benzeyen bir yapının robotların hukuki statüsü, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi için de düşünülebileceğini kaydetti.

YAPAY ZEKA İŞSİZLİK KAOSU

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr.Ayça İzmirlioğlu ise akıllı işsizlik sorununu arttıran nefatif etkilerine değinen İzmirlioğlu, çalışma hayatında olası toplumsal kaosa yol açmadan yasal düzenlemeler yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

ULUSLARASI BEYİN FIRTINASI

Konferansa ayrıca New Jersey Institute of Technology'den Prof. Dr. Ali Naci Akansu, Kanada Concordia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sofienne Tahar, Siemens Strateji ve İnnovasyon Müdürü Yusuf Kaya da katıldı.