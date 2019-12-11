Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınladı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler. ÖSYM’den konu ile ilgili açıklamalar geldi. Adayların tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi ardından ÖSYM AİS sisteminden tercihlerini yapması gerekiyor.

ÖSYM KPSS TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.