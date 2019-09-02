Fen liselerine yönetmeliğe aykırı atama!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ‘Nitelikli-Niteliksiz' diye ikiye ayırdığı lise türleri arasında sınavla girilen nitelikli okulların en gözdesi fen liselerine yönetmeliklere aykırı dikkat çeken yönetici atamaları başladı. Türkiye'deki 310 fen lisesi var. Bu liselerde halen 7 bin 965 öğretmen görev yapıyor. Bu liselerde halen Liselere Giriş Sınavı(LGS)'de ancak yüzde 1'lik dilime girebilen 34 bin 590 öğrenci girebildi. Fen liselerine yönetici olabilmek de bundan 3 yıl önce öğrencilerin bu okulları kazanabilmesi kadar zorlu bir süreç ve birikim gerektiriyordu.

Yüzde 1'deki sayısal zekalar

Müdürler de tıpkı öğrenciler gibi yazılı/sözlü sınavlara giriyor ve en yüksek puanı alanlar atanabiliyordu. Ancak 3 yıl önce yapılan yönetmelik değişikliğiyle sınav kaldırıldı. Bu okullar da proje okulu kapsamına alındı. Türkiye'nin sınavlarda yüzde 1'lik dilimdeki en zeki çocuklarının kabul edildiği fen liselerinde sayısalcılar, sosyal bilimler liselerine de sözelcilerin yönetici olarak atanmaları MEB Özel Proğram ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. maddesine bağlandı.

Bakan derste profesör istiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm lise türleri arasında istisnai bir yere sahip olan 310 fen lisesinde okuyan 34 bin 590 öğrencinin üstün başarılarını daha da geliştirmek için bu eğitim yılında ilk kez profesörlerin derslere girmesi için çalışma başlattı. Mezunlarının yüzde 99'u tıp ya da mühendislik kazanan fen liselerinin eğitim seviyesini korumak istediği görülen Bakan Selçuk ile bakanlık idari yapılanması içinde bir ayrışma yaşandığı görülüyor. Atama kararını Bakan adına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aykut Bal'ın imzaladığı görüldü.

Derecelik öğrenciler huzursuz

Bursa'da üniversite kazanma oranları ve geliştirdikleri uluslarası ödüllü projeleriyle dikkat çeken Nilüfer İMKB Fen Lisesi'de üniversite sınavındaki yüksek başarılarıyla dikkat çekiyor. Üniversite kazanan 78 öğrencisinden 1'i sınav sonunda Türkiye altıncısı olurken, 3 öğrencisi ilk 100'e , 12 öğrencisi ilk bine, 37 öğrencisi ilk 5 bine, 54 öğrencisi de ilk 10 bine girerek ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere gözde üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerini kazanmıştı. Bu başarının düşmesi fikri velileri de öğrencileri de huzursuz etti.

“DAVA AÇACAĞIZ”

Türk Eğitim Sen Bursa 1. Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz, “Fen liseleri bilim insanı yetiştiren sayısal ağırlıklı bir kurum olduğu için yönetmelik de bu kurumun müdürünün sayısalcı olmasını şart koşuyor. Aynı şekilde güzel sanatlar liselerine de yine kendi branşlarından yani görsel sanatlardan kişilerin yani sözelcilerin müdür olması gerekiyor. Türkiye'de fen lisesine atanacak bir tek sayısalcı kalmadı mı ki bu kişi müdür olarak atanıyor? Peki bu kişinin özelliği ne? Bu kişi Eğitim Bir Sen Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı. Başka da hiçbir özelliği yok. Bursa'da da Nilüfer İMKB Fen Lisesi'ne Görsel Sanatlar Resim Öğretmeni'nin müdür olmasını bizden çok Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamız dert etmeli ve müdahil olmalıdır. Çünkü başarı kaçınılmaz düşecektir. 33 bin eğitiminin görev yaptığı Bursa'da eğer bir sayısalcı eğitimci yok diyorsa bu kabul edilemez. Türk Eğitim Sen olarak, hukuki süreci başlattık” diye kaydetti.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Fen Lisesi gibi okullara daha önce sınavla yapılan ‘Müdür' atama uygulamasını bir süre önce kaldıran Bakanlık, ‘Proje okulları' kapsamına aldığı bu okullara yönetici atamalarını MEB Özel Proğram ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapıyordu. Halen yürürlükte olan yönetmeliğin 10. maddesine göre; Fen lise müdürlerinin matematik, fizik, kimya, biyoloji branşlarından, aynı şekilde görsel sanatlar liselerinin de edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji ya da yabancı dil branşlarından olması gerekiyor.