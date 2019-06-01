Sınav sonucu tarihi belli oldu! LGS sonuçları ne zaman? 2019 LGS soru ve cevapları yayımlandı mı?

TEOG sınavı yerine gelen LGS ikinci kez uygulandı. Öğrenciler istedikleri liselere giriş yapabilmek için sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm halinde sınava tabi tutuldu. Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? LGS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte LGS hakkında merak edilenler…

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

2018 LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN