Kar yağışı Doğu'da etkili oluyor. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı mücadele ediyor. Şırnak ve Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı. Peki Şırnak, Siirt, Bitlis ve Hakkari'de okullar tatil mi? İşte son dakika gelişmeler...

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. Tipi ve kar yağışı nedeniyle büyük zorluklar yaşayan vatandaşlar günlük hayatı kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bir çok yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu nedenle de öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte Şırnak, Siirt, Bitlis ve Hakkari ile ilgili son dakikıa haberleri…

HAKKARİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari’de okullar henüz tatil değil, açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacak.

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 121 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekibi de zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyor.

Kapalı bulunan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için doğa şartlarına meydan okuyan karla mücadele ekibi, tipi ve kar yağışına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymaklı köyünde mahsur kalan bir hasta ise, karla mücadele ekibinin yolu açmasıyla birlikte bölgeye giden paletli 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yürüttükleri çalışmaları da cep telefonu ile görüntülediler.

BİTLİS’TE OKULLAR TATİL

Bitlis’te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.

ŞIRNAK’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapılır yapılmaz haberimizdeki yerini alacak.

Şırnak’ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Beytüşşebap’ta 19, Uludere’de de 6 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yürütüyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar ise çocukların yüzünü güldürdü. Kent merkezinde çocuklar, kartopu oynayarak eğlendi.

SİİRT’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt Valiliği’nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak gelir gelmez haberimizde olacak.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari’de 10, Şirvan’da 30, Eruh’ta da 15 köy yolunun kapandığını bildirdi. Canpolat, ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AJANSLAR