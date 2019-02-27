Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında “Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.” detaylarını paylaştı. Haberimizden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 58 öğretim üyesi ilanına ulaşabilirsiniz.

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Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.