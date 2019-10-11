SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi! İnceleme başlatıldı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Bekir Çete, ders işlerken farklı bir uygulamayı devreye soktu. Dersi sınıfa çağırdığı imamla birlikte işleyen Bekir Gece, temsili olarak bir ölünün nasıl tekfin edildiğini öğrencilerine gösterdi.

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“BİR ÖĞRENCİMİZİ ÖLMEDEN ÖLDÜRDÜK”

Bekir Çete, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara “Bugün dersimizde bir öğrencimizi ölmeden öldürdük ve kefenleyip manevi olarak öbür dünyaya gönderdik. Bu aşamada Kasaplar Camii imam hatibi Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Ölümü yeniden ta içimizde ve yanımızda hissettik” yorumunda bulundu.

MEZARLARIN BAŞINDA DERS ANLATTI

Bekir Çete'nin ‘Ahiret hayatı kokusu' konusunu da Başçeşme Mezarlığı'nda işlediği yine sosyal medyadaki paylaşımlarında görüldü.

Çete'nin geçen ay 11'inci sınıf öğrencilerini Başçeşme Mezarlığına götürerek burada morg, gasilhaneyi tanıttığı ve mezarların başına giderek ders anlattığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayın ardından Balıkesir Valiliği harekete geçti. Sınıfta öğrenciyi kefenleyerek ders anlatan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni B.Ç’nin, 11. sınıfta okuyan bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla Balıkesir Valiliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.