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Sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatilde karne verilecek mi?

İlk ara tatilin sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler İkinci ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. İşte 15 tatil tarihi...

09:56 -
Haberler Eğitim
Sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatilde karne verilecek mi?

Yeni tatil sistemi ile öğrenciler 15 tatil dışında iki tatil daha yapacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

15 tatil ne zaman? İkinci ara tatile kaç gün var?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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