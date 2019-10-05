Son 10 yılda öğretmen maaşlarından kaç altın değer kaybetti?

Uluslararası öğretmen örgütlerinin, meslekte bir standart oluşturulması amacıyla 5 Ekim 1966'da toplandı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun çalışmalarıyla, “Öğretmen Statüsü'ne İlişkin Tavsiye Kararları' alındı. Bu kararlara göre de öğretmenlerin toplumsal statü ve haklarının korunabilmesi ve toplumsal statüleri için bu kararlar, aynı zamanda uluslararası toplumsal bir sözleşme olarak kabul edildi. Tavsiye kararı Türkiye tarafından da kabul edildi. Ancak bu uygulamalara çok yansımadı. Gelişmiş ülkelerde ortalama öğretmen maaşları mesleki kıdemlerine göre; 4 ile 6.5 bin Euro arasında değişiyor.

Maaştan 6 çeyrek altın uçtu

Türkiye'den yalnızca, Eğitim Sen'in üye olduğu Eğitim Enternasyonali'nin aldığı diğer bir kararla da da 1994'den bu yana 100'ün üzerinde ülkede yani 25 yıldır 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanılıyor. Türkiye'deki öğretmenlerin maaşları ve alım güçlerini Eğitim Sen Genel Merkezi, inceleyerek bir rapor hazırladı. Öğretmenlerin sadece son 10 yılda dolar karşısında maaşlarının değer kaybetmesi nedeniyle maaşlarından 6 altının uçup gittiğini gösterdi. 2019 yılında maaşlarıyla 15 çeyrek altın alabilen öğretmenler artık 9 çeyrek altın alabildikleri ortaya çıktı.

“Maaşlara insanca yaşam seviyesi istiyoruz”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan öğretmenlerin durumunu şöyle değerlendirdi; “Türkiye'de görev yapan eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim emekçilerinin aldıkları maaşlar, rakamsal olarak artmış gibi görünse de, insanca yaşam seviyesinin çok altındadır. Eğitim emekçilerinin üçte ikisi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmek için ek işler yapmak zorunda bırakılıyor” dedi.

“3600 ek gösterge hemen kabul edilmelidir”

Başkan Aytekin, “Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız; 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966'da kabul edilen ve Türkiye'nin de kabul ettiği, ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı'nın eksiksiz uygulanmasıdır. 3600 ek gösterge başta olmak üzere, ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimizin kabulünü bekliyoruz” diye kaydetti.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI DÖVİZ KARŞILAŞTIRMASI

ABD Doları ve çeyrek altın fiyatları Ekim 2019 verilerine göre karşılaştırıldığında şöyle;

*1 ABD dolarının ortalama 1.56 TL olduğu 5 Ekim 2009 yılında 1.302 TLaylık alan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmen maaşıyla 874 dolar alıyordu. Bugün aynı derece ve kademede 3 bin 895 TL alan bir öğretmenin dolar bazında aldığı maaş 683 dolar alabiliyor. (1 $=5,70 TL)

*Son 10 yılı temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp, dolar bazında 191 ABD doları yani bin 88 TL oldu. Benzer bir şekilde 5 Ekim 2009'da 9/1 derecedeki bir öğretmen maaşı ile 15 çeyrek altın alabiliyorken, on yıl sonra aynı öğretmen maaşı ile bugün ancak 9 çeyrek altın alabiliyor.