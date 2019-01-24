Son dakika: AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı! TIKLA, ÖĞREN!

2018-2019 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanacak AÖF sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. İşte 2019 AÖf sınav sonuçları sorgulama ekranı…

2019 AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrencilerin her dönem kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME

Açık Öğretim Fakültesi, resmi internet sitesinden kayıt yenileme ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Öğrenci, 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

Kayıt Yenileme Haftası (28 Ocak- 01 Şubat 2019)

Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.