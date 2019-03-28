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Son dakika haberi… YÖK’ten ‘YÖKDİL sonuçları’ açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK olarak kurguladıkları, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.

22:27 -
Haberler Eğitim
Son dakika haberi… YÖK’ten ‘YÖKDİL sonuçları’ açıklaması

Saraç, Twitter’dan YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

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Yekta Saraç, paylaşımında, “Akademisyen dostu YÖK olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları, bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sınav sonuçlarının hepiniz açısından hayırlı olmasını dilerim. YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkıları dolayısıyla Anadolu ve Ankara üniversitelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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YÖKDİL sonuçları, “http://yokdil.yok.gov.tr/” adresinden açıklanacak.  AA

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