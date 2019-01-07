Son dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji, kar yağışının yarın akşama kadar devam edeceğini açıkladı. Binlerce öğrenci ise kar nedeniyle okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor.

Meteoroloji, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı “Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.” İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapılır yapılmaz haberimizdeki yerini alacak.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.