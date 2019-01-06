Son dakika: Konya’da okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

Kar yağışı Konya'da etkili oluyor. Vatandaşlar kar yağışının meydana getirdiği olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Öğrenciler kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki yarın Konya'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

Konya’nın 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Beyşehir’de kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar, yüksek kesime sahip dış mahallelerde 30 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı. Karayolları ve Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ilçeyi Konya, Isparta, Antalya, Derebucak ve Seydişehir yönüne bağlayan ana yollarda ve dış mahalle yollarında kar temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarında karla dolan balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler sergilerken, balıkçılar ise tekneleriyle göle açılmayarak avlanma faaliyetlerine bir süre ara verdi.

KONYA’DA HAVA DURUMU

AA