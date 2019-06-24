LGS sonuçları sorgulama ekranı | MEB’ten LGS yerleştirme kılavuzu için tarih geldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin girdiği LGS'nin sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği tercih kılavuzu için de tarih verildi. Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı…

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.



LGS’DE 565 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtladı Tam puan alan öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

LGS sonuçlarına göre geçen yıl gerçekleştirilen sınavda Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

Sınava giren öğrencilerin yüzde 12,87’si 400-500 aralığında puan aldı. Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87’si 400-500 aralığında puan aldı. Merkezi sınav puanı dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü.

MEB’TEN BİR İLK: LGS SONUÇLARI RAPORU

MEB, 1 Haziran 2019’da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu da yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde “2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı. – Soru iptali yok Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019’da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulandı. Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi. Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08’i merkezi sınava katıldı. Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi. – Okul başarı puanlarıyla sınav puanları uyumlu Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanlarının ortalaması olan ve ortaokulda akademik performansın göstergesi olarak değerlendirilen okul başarı puanı (OBP) ile 2019 Merkezi Sınavda toplam cevap sayısı arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelendi. Elde edilen sonuçlar, OBP ile Merkezi Sınav Puanı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. MEB tarafından ilk kez yayımlanan rapor, yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin yedincisi olarak Dr. Sadri Şensoy, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.



MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE DOĞRU CEVAP SAYISI ARTTI

2019 yılı LGS sınavında sözel oturumda soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 11,75; soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65 olarak gerçekleşti. Her bir alt testte 20 soru içeren sayısal oturumda ise Fen Bilimlerinde alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 ve Matematik alt testinde 5,09 olarak hesaplandı. Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018’e göre arttı. – Sınavın ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları arttı 2019 merkezi sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edildi. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2019 merkezi sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahip olduğu görüldü. 2018 merkezi sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış yaşandı.

LGS SONUÇLARINA GÖRE ALT TESTLERDE BOŞ BIRAKILMA ORANI DÜŞTÜ

Alt testlerde boş bırakılma oranları düştü 2019 merkezi sınavda, soruların boş bırakılma oranları her bir alt testte hesaplandı ve hesaplanan 2018 merkezi sınavdaki oranlarla karşılaştırıldı. Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 merkezi sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü gösterdi. MEB tarafından 26 Kasım 2018’de sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararının Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına katkıda bulunduğu değerlendirildi.

LİSE TERCİHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden açıklandı. Öğrencilerin LGS sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, lise tercihini doğru yapabilmenin iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmakta atılacak ilk adım olduğuna değindi. Sezgin, öncelikle yayınlanacak tercih kılavuzunun dikkatlice okunması ve doğru seçim yapabilmek için liselerin iyi araştırılması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin tercih edecekleri lisenin vereceği eğitimin ve sunacağı fırsatların onları adım adım üniversiteye dolayısıyla da bir mesleğe taşıyacağına değinen Barış Sezgin, bir okul tercih ederken öğrencinin ve velinin iyi bir araştırma yapması gerektiğini dile getirdi.

Lise tercihi yaparken en önemli kriterlerinden birinin öğretmen kadrosu ve okulun akademik alanlardaki başarısı olması gerektiğine değinen Sezgin; “Okulların farklı özelliklerini değerlendirmeye önem verilmelidir. Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması önemli bir kriterdir. PDR biriminin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve psikolojik danışmanların velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir ”dedi.

Lise seçimi öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini etkiler

Lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediğini söyleyen Barış Sezgin; “Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının yapılması, projeler geliştirebilmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunabilmesi onun topluma ve bireylere daha duyarlı olmasını, sorumluluk almasını, takım çalışmasına yatkın olmasını, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir” şeklinde konuştu.

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