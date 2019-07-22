SON DAKİKA… LGS tercih sonuçları açıklandı! İşte LGS birinci yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. MEB'den yapılan açıklamada “Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilecektir” denildi.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

E OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilandirme Sistemi yani kısa adı VBS'ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır.

LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.