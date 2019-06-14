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Son dakika… Valilikten YKS’de gürültü uyarısı!

İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS'nin yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

17:51 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Valilikten YKS’de gürültü uyarısı!

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacaktır. Gençlerimizin gelecek planları yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandaları vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesi ve görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.” DHA

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Son güncelleme: android-time 17:56 14.06.2019
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