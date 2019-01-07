Son dakika: Yarın Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

Ankara'da kar yağışı devam ediyor. Ankaralılar kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava ile mücadele ediyor. Meteoroloji'den vatandaşlara kar yağışı ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları yönünde uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da okullar tatil edilmişti. Şimdi binlerce öğrenci "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre bu gece Ankara’da kar yağışı devam edecek. Öğrenciler Ankara Valisi Vasip Şahin’den gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor. Kuvvetli buzlanma olayı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle de yarın Ankara’da okullarnı tatil olması bekleniyor. Peki Yarın Ankara’da okullar tatil mi?

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konu ile ilgili Ankara Valiliği’nden açıklama bekleniyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizdeki yerini alacak.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarının bu akşam saatlerinden, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’nın bu gece ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir;Yağışların Ankara’da bu gece saatlerinden itibaren, Düzce ve Zonguldak’da ise yarın (salı) öğle saatlerinden sonra yer yer etkili olacağı beklenmektedir.Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın bölge genelinde kuzey, kuzeydoğulu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.