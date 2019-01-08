Son dakika: Yarın İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yayınladı mı?

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor. Öğrenciler dün okulların tatil olmasını beklemiş ancak umdukları haberi alamamışlardı. Kar yağışının bu gece de sürmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi? İşte son dakika İstanbul haberleri...

İstanbul’da kar yağışı sevinçle karşılandı. Binlerce öğrenci kar yağışının devam etmesi nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Meteoroloji ise yollarda meydana gelen buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. İstanbul Valiliği kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yaptığı takdirde haberimizde yer alacak.

İSTANBUL’UN METEOROLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.