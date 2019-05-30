YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı ve YKS sınav giriş yerleri belli oldu!

Üniversite adayları kritik YKS virajına girecek. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan YKS’nin sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla beraber “YKS sınavına nerede gireceğim?” sorusunun cevabı da belli oldu. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS giriş yerleri ve giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerleri ve sınav girİş belgeleri sorgulanabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri “http://ais.osym.gov.tr” adresinden açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran’da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS’nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS)

Sınava Giriş Belgeleri Açıklandıhttps://t.co/Ihi1n7zXwv pic.twitter.com/arbouBaTBF — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 30 Mayıs 2019





YKS’DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

2019 YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRESİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika