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Sondakika… 5 yaşa anaokulu zorunlu hale geliyor

Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre 2020 - 2021 eğitim - öğretim döneminde, 5 yaşındakiler zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Sozcu.com.tr
11:05 -
Haberler Eğitim
Sondakika… 5 yaşa anaokulu zorunlu hale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı onaylanarak yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 4 Kasım tarihli mükerrer sayısında yer alan programda eğitimde köklü değişiklikler öngörülüyor. Programa göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Yeni uygulama, fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanması hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Okul Öncesi Projesi kapsamında derslik ihtiyacı olan küçük yerleşim yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde maliyet etkin şekilde ana sınıfı yapılacak. İl, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyacı belirlenerek yatırım planları oluşturulacak. Bu kapsamda alternatif modellerin giderleri için taşıma mevzuatında düzeltme çalışmaları yapılacak.

BELEDİYELER ERKEN EĞİTİM KURUMU AÇABİLECEK

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda belediyelere erken çocukluk eğitim kurumları açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacağı duyuruldu.

aile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı okul uygulama
Son güncelleme: 11:12 04.11.2019
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